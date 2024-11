Lanazione.it - Dukes Basket cade sul campo di Cus Firenze

Arezzo, 11 novembre 2024 – Suldi CUSlaparte con i giri del motore alti, trovando canestri in transizione e affrontando a viso aperto i padroni di casa, anche loro vogliosi di correre. La grossa differenza si nota però al tiro da fuori. Mentre Sansepolcro fatica a trovare il canestro dalla distanza,muove bene la palla e con pazienza trova sempre l’uomo libero per fare male da tre punti. In questo modo la forbice tra le squadre si fa via via sempre più larga, fino al 27-16 sul quale si conclude il primo quarto. Nel secondo periodocontinua a martellare da fuori e a giocare con intensità, mentre la Romolini Immobiliare incappa in troppe palle perse, perdendo unità e non riuscendo più ad andare in contropiede. Tutto questo porta al 50-33 in favore dei padroni di casa all’intervallo.