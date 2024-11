Oasport.it - Dove vedere Sinner stasera in tv: orario premiazione n.1, canale in chiaro, streaming

Jannikchiuderà l’anno da numero uno del mondo. Per la prima volta un tennista italiano riesce a centrare questo traguardo e proprio a Torino nella giornata odierna delle ATP Finals ci sarà un momento per premiare l’altoatesino. L’organizzazione del tennis mondiale, presieduta da Andrea Gaudenzi ha infatti organizzato una cerimonia dinei confronti die questo evento si terrà al termine dell’incontro di doppio che vede coinvolti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.Un momento sicuramente davvero molto speciale per Jannik, che potrà festeggiare questo traguardo proprio davanti ai suoi tifosi, in una splendida cornice di pubblico.è stato per distacco il miglior giocatore del 2024 ed è anche l’unico ad essere riuscito a superare il muro dei 10 mila punti, doppiando quasi Carlos Alcaraz, che si trova al terzo posto.