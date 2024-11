Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden oggi: orario ATP Finals, canale in chiaro

Dopo il felice esordio di Jannik Sinner nel torneo di singolare, l’Italia è pronta ad essere rappresentata anche in doppio alle ATP2024 di tennis:, lunedì 11 novembre, scenderanno in campo Simoneed Andrea.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 18.00Gli italiani affronteranno la coppia composta dall’indiano Rohane dall’australiano Matthewnel Gruppo Bob Bryan: il match degli azzurri sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 11.30 e si giocherà comunque non prima delle ore 18.00.La diretta tv del primo match dialle Nitto ATP2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.