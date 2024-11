Oasport.it - Dove vedere in tv Alcaraz-Ruud e Zverev-Rublev oggi: orari ATP Finals 2024, canali, streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Seconda giornata delle ATPa Torino: si è cominciato ieri con l’atteso esordio di Jannik Sinner che ha gestito senza problemi l’impegno Alex de Minaur e se la vedrà contro Taylor Fritz nel suo secondo match visto che lo statunitense ha battuto nettamente un nervoso e falloso Daniil Medvedev.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.00LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-BOPANNA/EBDEN DALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.30Giornata che vedrà in sessione diurna sfidarsi Carlose Casper: per il numero 3 del mondo il norvegese dovrebbe essere uno scoglio alla portata per l’ingresso in questo torneo, visto che il finalista dell’edizione 2022 sta attraversando un periodo difficile e ha vinto pochissimo nella seconda parte del. Lo spagnolo deve ritrovare la condizione giusta dopo la sconfitta contro Humbert a Bercy.