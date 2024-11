Ilpiacenza.it - Deliveroo sbarca anche a Castelsangiovanni e Borgonovo

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

Cresce il servizio di “” in Emilia-Romagna. La piattaforma leader dell’online food delivery infatti ha esteso il suo servizio in provincia di Piacenza, in particolare a. In questi comuniconta di collaborare e creare opportunità di business e.