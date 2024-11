Firenzetoday.it - Degustazione di miele artigianale alla pasticceria Fancy

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Sabato 16 novembre 2024, presso la, si svolgerà unadia cura dell'azienda “La Beeobaita”. Ma come si degusta un? Esattamente come un vino! In un bel calice si osservano colore e stato fisico, poi si annusa per apprezzarne odori e profumi.