Quotidiano.net - De Luca rilancia la sfida ai vertici del Pd: "Il futuro della Campania non si decide a Roma"

Ilsia Napoli e non a. Vincenzo De(foto) non fa passi indietro ela sua candidatura per la guidaRegione, chiamata alle urne il prossimo anno. Forte del via libera del consiglio regionale campano alla possibilità di correre per la terza volta, De, ospitefesta dell’Avanti a Pomigliano manda un messaggio a quanti, Schlein in testa, hanno detto di no alla sua ricandidatura: "Ci sono esponenti politici nazionali che non sanno neanche come si arriva a Napoli. Avete mai sentito qualcuno parlare dei nostri problemi e dei nostri figli? Parlanonostra Regione senza conoscere il nostro territorio". Il governatore campano, che può contare tra i suoi sostenitori il Psi e il leader di Italia viva Matteo Renzi, non sembra preoccupato dal fatto che il restocoalizione si sfili negandogli il sostegno.