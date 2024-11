Pisatoday.it - Dal 15 novembre obbligo di catene da neve o pneumatici invernali

Leggi l'articolo completo su Pisatoday.it

Anas ricorda che dal 15al 15 aprile è in vigore l’dia bordo oper tutti i veicoli a motore su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione Anas in Toscana. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’e potranno circolare solo in.