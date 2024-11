Corsi sostegno INDIRE 30 cfu Valditara | Intendiamo specializzarne tra i 30 e o 40mila a partire dal 2025

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, a margine di un evento a Mestre, vicino Venezia, ha parlato anche della situazione riguardante il: "Bisogna stabilizzare i docenti di, ma non si può, perché 85mila di questi insegnanti con tre anni di insegnamento, non hanno la specializzazione. Con l'Osservatorio per la Disabilità,tra i 30 e odal". L'articolo30 cfu,: “tra i 30 e odal” .