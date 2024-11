Lanazione.it - Controlli e sicurezza, nuove telecamere al parco di via XI Febbraio

Empoli, 11 novembre 2024 – Il tema dellasi conferma centrale nell’azione dell’amministrazione comunale, come ha più volte ripetuto il sindaco Alessio Mantellassi, l’ultima nella recente occasione fornita dalla passeggiata “Sola me ne vo per la città“ che si è svolta venerdì scorso e che fa parte delle iniziative del festival “Donne al Centro“. Quindi, in accordo con il piano di potenziamento delledi video sorveglianza, ecco che arrivano altri sei apparecchi da installare in una delle zone più a rischio del centro cittadino: via XI. Nelle prossime settimane verrà ampliata, appunto, la rete cittadina di controllo con occhi ’elettronici’ nei giardini di via XI, sul lato nord della ferrovia, strada d’uscita dal centro in direzione di Pontorme e della statale 67 Tosco Romagnola.