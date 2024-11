Ilpiacenza.it - «Contributi di compensazione dalle società autostradali da investire in infrastrutture per migliorare la viabilità»

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

«La rete autostradale dell’Emilia Romagna risulta tra le più trafficate di tutto il Paese e in questo contesto, Piacenza si evidenzia come il più importante snodo autostradale soprattutto per il collegamento tra Nord e Centro Italia. La quarta corsia dell’A1 non è più rimandabile ed è assurdo che.