Contratto docenti ed ATA precari, quando è possibile la proroga? Scheda

Leggi l'articolo completo su Orizzontescuola.it

Le norme sullae conferma dei contratti per supplenze brevi del personale docente sono contenute nell'Ordinanza Ministeriale (O.M.) sulle supplenze, all'art. 13, commi 11 e 12. Queste regole definiscono il prolungamento o la conferma dei contratti di supplenza per garantire continuità in caso di assenza del titolare, sia per periodi consecutivi senza interruzione sia durante sospensioni delle lezioni.L'articoloed ATAla