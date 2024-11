Ilfattoquotidiano.it - “Continuavano a chamarla Sciagura…”. Andrea Scanzi presenta il nuovo diario tragicomico del governo Meloni con Sommi e Montanari

Dopo il successo de La sciagura (sia del libro che dello spettacolo teatrale) e a distanza di due anni dalla “nascita infausta” dell’attualetorna a riflettere con ironia e disillusione sul pressappochismo dei nostri governanti. Un pamphlet velenoso che non fa sconti a nessuno, in cui viene messa a nudo una vera e propria “mandria di politici incapaci”. Eppure parte dell’opinione pubblica non recepisce ancora il fallimento in corso.Nonostante la doppia morale (la famiglia tradizionale deve essere sempre quella degli altri), la “sagra eterna del complotto stolto”, “l’amichettismo” (tanto deprecato daquando era all’opposizione, ma poi regolarmente attuato una volta diventata presidente del Consiglio), le continue bugie e una classe dirigente di livello sconfortante, questoè destinato a durare fino alla fine del suo mandato.