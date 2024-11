Lanazione.it - Consorzio sempre più ’green’. Due nuove auto elettriche

Sono arrivate aldi Bonifica Toscana due. Dal 2020 a oggi ilha puntato molto sulle energie alternative: ha rinnovato e potenziato il parco mezzi dell’ente che ora può vantare in tutto 8e 2 scooter elettrici, ricaricati attraverso l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, e sono stati sostituiti mezzi vetusti con altri moderni e meno inquinanti. Prosegue così la missione delVerde, declinata in 149 pagine di schede e azioni positive, con i target da raggiungere: tutte insieme costituiscono l’ossatura del Piano triennale per l’ambiente e le energie rinnovabili deldi Bonifica Toscana Nord che serve a pianificare le strategie per il futuro dell’ente e del territorio, dal 2025 al 2027. "Il documento è stato votato dall’assemblea uscente a larghissima maggioranza, con due soli astenuti, per metterlo così a disposizione della nuova amministrazione che si insedierà a breve – dice il presidente uscente, Ismaele Ridolfi –: uno strumento che la prossima assemblea e la futura amministrazione potranno arricchire e modificare come riterranno più opportuno".