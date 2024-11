Casertanews.it - Condanna per droga, niente domiciliari: 37enne deve restare in carcere

Leggi l'articolo completo su Casertanews.it

Undi Caserta ha visto il suo ricorso respinto dalla Corte di Cassazione in seguito allaemessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 20 febbraio 2024. La sentenza conferma la pena di un anno, due mesi e dieci giorni di reclusione per l'uomo, dichiarato colpevole di violazioni in.