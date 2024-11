Ilrestodelcarlino.it - Con l’auto contro un albero. Quattro feriti in ospedale: due sono gravissimi

Auto si schiantaun, feritepersone che erano a bordo. È accaduto ieri mattina, attorno alle 6.30, in via Corradini, a Ghiardo di Bibbiano. Due persone, il conducente, 37 anni, e una passeggera, di 24 anni,stati portati in condizioni molto gravi all’Maggiore di Parma e quistati ricoverati in Rianimazione. Le loro condizioni, ieri pomeriggio, erano ancora critiche. Gli altri due, uno di 31 anni e l’altro di 43 anni,stati portati all’di Reggio Emilia: uno in gravi condizioni mentre l’altro è rimasto ferito in modo più lieve. I due portati a Reggio non sarebbero in pericolo di vita. Itutti di nazionalità tunisina. Ieri all’alba, per cause ancora da chiarire, in corrispondenza di una leggera curva,è andata dritta e si è schiantatadegli alberi a bordo strada.