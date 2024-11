Monzatoday.it - Con il Libro Bianco gli ambientalisti danno i voti alla giunta Pilotto

Leggi l'articolo completo su Monzatoday.it

Glisi sentono “traditi” d. E lo dicono chiarimente in quelaggiornato al 31 ottobre 2024 e presentato venerdì sera al centro civico di San Rocco dove hanno analizzato quella Monza del presente e del futuro che viene via via organizzata d