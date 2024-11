Foggiatoday.it - Comune di Foggia: entro dicembre 133 nuove assunzioni

Leggi l'articolo completo su Foggiatoday.it

Saranno effettuate tuttela fine dell’anno in corso le procedure di assunzione per coprire 133 nuovi posti a tempo indeterminato previsti per il 2024 nel Piano del Fabbisogno del personale deldi. Lea tempo indeterminato da effettuarsi mediante concorso.