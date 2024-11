Ilgiorno.it - Completamente nudo si masturba davanti alle clienti nei camerini del centro commerciale: denunciato

Mantova – Un 57enne di Treviso è statoper atti osceni in luogo pubblico. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo si è recato nel“Borgo Virgilio” ed è entrato in un camerino di prova di un negozio di abbigliamento. Qui, una volta attirata l’attenzione delle ignare ragazze in attesa di provare qualche indumento, lasciando appositamente la tendina aperta, è rimastoe ha iniziato arsi. Sono stati così chiamati i Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio che hanno così fatto rivestire il 57enne, per poi identificarlo. L’uomo è stato quindiper atti osceni in luogo pubblico.