Come hanno fatto i Beatles a ricevere una nomination ai Grammy Awards del 2025

I Fab Four sono in lizza con Now and Then, brano uscito a novembre 2023. L'intelligenza artificiale non ha creato parti di canzone, né clonato la voce di Lennon, ha semplicemente separato la melodia dal piano in modo tale che si potesse sovraincidere l’arrangiamento strumentale e completare il pezzo.