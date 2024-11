Ilfoglio.it - Com'è difficile il mestiere del genitore in Un posto al sole

Rosa intuisce subito che dietro all’attacco di Luisa al dottor De Santis c’è un tranello e corre ai ripari. Ma finisce a botte tra le ragazze del rione. e il pubblico fa la ola per Rosa. Guido invece sembra finalmente aver capito l’errore commesso: per inseguire la sua nuova fiamma, stava trascurando e trattando male tutte le persone a lui più care. Ma ora ritorna sui suoi passi. Mentre Roberto Ferri è alla sua prima visita dallo psicologo. Che ovviamente è femmina. e sappiamo già cosa ci aspetta. Ma non è merito della strizzacervelli se partorisce un’idea brillante: proporre ad Alice un programma in radio. Ne vedremo sicuramente delle belle, ma la trovata, da buon, è stata intelligente perchè per la prima volta un adulto della famiglia dà fiducia alla ragazza provando a valorizzare il suo talento e la sua passione, anziché imporle un percorso che non è nelle sue corde.