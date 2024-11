Lapresse.it - Clima: al via la Cop29, il vertice Onu contro crisi Pianeta

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Roma, 11 nov. (LaPresse) – Al via la, la 29esima Conferenza delle parti delle Nazioni Unite per combattere latica del. Fino al 22 novembre terranno banco i negoziati sul, dedicati in particolare al taglio delle emissioni e agli impegni finanziari per i i Paesi in Via di sviluppo, affinché possano crescere senza inquinare grazie alla cooperazione e al trasferimento delle conoscenze tecnologiche. I prossimi passi, di queste due settimane, riguarderanno quinti le strategie ‘politiche ed economiche’, oltre che diplomatiche con gli sherpa dei diversi Paesi già al lavoro, per giungere a risultati che siano “inclusivi e sostenibili, senza lasciare indietro nessuno”. Quest’anno ilmondiale – che avviene nell’ambito dell’Unfccc (United nations framework convention onte change), la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamentitici – è ospitato a Baku in Azerbaigian.