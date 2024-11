Romadailynews.it - Cina: lancia nuovo satellite per monitorare emissioni di metano

Jiuquan, 11 nov – (Xinhua) – Oggi lahato il razzo vettore commerciale Lijian-1 Y5 con 15 satelliti a bordo, tra cui ilXiguang-1 04, il primo commerciale cinese per il monitoraggio delad alta risoluzione. Il razzo e’ decollato alle 12:03 (ora di Pechino) da una zona pilota per l’innovazione aerospaziale commerciale nel nord-ovest della. Secondo lo sviluppatore del, Xiopm SPACE, una societa’ spaziale commerciale creata dall’Istituto di ottica e meccanica di precisione di Xi’an, sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze, ile’ dotato di una telecamera per il, una per la clorofilla e una multispettrale. Presenta molteplici funzioni, come il monitoraggio delledie il rilevamento delle tendenze, l’identificazione delle fonti di carbonio, e la valutazione della capacita’ di neutralita’ del carbonio.