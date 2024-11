Romadailynews.it - Cina-Italia: mirano a coltivare moderni Marco Polo per scambio tra civilta’ (3)

Pechino, 11 nov – (Xinhua) – Lae l’, due grandi potenze nel campo dell’istruzione, stanno approfondendo la collaborazione nel settore dell’istruzione superiore, un’iniziativa che mira aper portare avanti lotrae l’apprendimento reciproco. Nel corso di un dialogo tra rettori di universita’ cinesi ene, tenutosi a Pechino nel fine settimana, laha annunciato dei piani per incrementare gli scambi di giovani tra i due Paesi. Le universita’ delle due parti hanno inoltre firmato accordi per la costruzione congiunta di campus e centri di ricerca interdisciplinari. Huai Jinpeng, ministro cinese dell’Istruzione, ha dichiarato che il Paese offrira’ oltre 100 opportunita’ dicompletamente finanziate alle 22 universita’ne partecipanti – uno sforzo per portare avanti un’iniziativa di alto livello proposta dallaall’inizio di quest’anno per raddoppiare la portata degli scambi di giovani europei nel Paese.