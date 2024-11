Lapresse.it - Cina, auto contro la folla vicino allo stadio di Zhuhai

Un’mobile avrebbe investito un gruppo di persone che stava facendo attività fisica nei pressi dellodiin. Mentre in rete circolano alcune immagini dell’accaduto al momento non ci sono notizie certe. Secondo il ‘Mirror’ ci sarebbero “diversi feriti”. I media cinesi ne quantificano una ventina. L’autista del veicolo, un 62enne, sarebbe stato arrestato e al momento non sono chiare le ragioni del suo gesto. A car crashed into a crowd at a sports stadium incity pic.twitter.com/xrXhm5NPYg— lawyer ben?????? (@lawyerbenPRC) November 11, 2024