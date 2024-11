Casertanews.it - Chiara muore a 4 anni: processo bis per il pediatra

Approda in appello ila carico deldi Macerata Campania Eugenio De Felice, assolto in primo grado "perché il fatto non sussiste" dal giudice Marco Discepolo della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusato della morte della piccolaMirto.