Liberoquotidiano.it - "Chi picchia i poliziotti". A Italo Bocchino basta una parola: come zittisce Ilaria D'Amico

L'ultimo sabato, per Bologna, è stato un giorno davvero difficile, con tre manifestazioni e un presidio nel centro della città. Con tensioni, polemiche e scontri, da un lato CasaPound e Rete dei patrioti, dall'altro il contro-corteo dei collettivi antifascisti. Il corteo di CasaPound è partito da via Gramsci, diretto verso piazza XX Settembre. Alla manifestazione hanno partecipato alcune centinaia di persone. Il clou è avvenuto al parco della Montagnola, fin sulla scalinata dove c'è stato il contatto con le forze dell'ordine, tra lancio di fumogeni e petardi. Inevitabili gli scontri tra manifestanti e polizia, che ha cercato di bloccare la discesa del collettivo antifascista dalle scalinate del Pincio, prima che la situazione tornasse ad una calma apparente. Di questo si discute a È Sempre CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete4 che approfondisce i temi d'attualità e di politica, italiana ed estera.