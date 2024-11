Ilgiornaleditalia.it - Chi esce dal Grande Fratello stasera, attenzione, cambia tutto: il televoto non viene chiuso oggi

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Non scopriremochi è il nuovo eliminato o il candidato a rischio eliminazione delSe ti stai chiedendo chidal, lunedì 11 novembre 2024, probabilmente non sai che la puntata non andrà in onda. Mediaset ha infatti deciso un cambio di program