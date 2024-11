Laverita.info - Che cosa aspettarsi dal nuovo Congresso Usa

Leggi l'articolo completo su Laverita.info

Lo scorso 5 novembre, negli Stati Uniti, non si è votato soltanto per scegliere i grandi elettori che eleggeranno poi il presidente. Ci si è recati alle urne anche per rinnovare la totalità della Camera, oltre a un terzo del Senato. E, anche in questo caso, si sono avute notizie positive per i repubblicani.