Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in viaggio di nozze | che hanno messo in valigia?

Dopo leromantiche in Toscana e un’estate da teneri piccioncini in una villa in Sardegna,sono partiti per ildiscelto il Perù come prima tappa, proseguendo poi con un breve stop a Miami prima di raggiungere un’isola dei Caraibi. La coppia di ex gieffini ha coinvolto i follower nell’avventura, mostrando le foto dei paesaggi mozzafiato ma anche alcuni dei loro attimi di tenerezza. Non passano inosservati i look della coppia, perfetti per godersi le escursioni in tutta comodità ma senza rinunciare allo stile.Innamorati all’avventuraInnamorati in PerùDa quando sono marito e moglie,sembrano ancora più affiatati e innamorati. Ildiè a dir poco entusiasmante per loro e dal Perù sono arrivate immagini mozzafiato.