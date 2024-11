Liberoquotidiano.it - Cecchettin: canzoni, borse di studio e fondazione, Giulia fa ancora rumore

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Un cortometraggio, la dedica in centinaia di lauree, più di trenta panchine rosse, disseminate da Nord a Sud, intitolate a lei. Nessuno ha dimenticatoe a un anno esatto dal femminicidio la sua storia continua a fare. L'ex fidanzato Filippo Turetta l'ha accoltellata a morte, ma la ventiduenne di Vigonovo continua a vivere nel ricordo di chi l'ha amata, e resiste anche in chi non l'ha mai conosciuta. Il dolore che non è diventato odio ma lotta al patriarcato, ha trasformato un lutto privato in movimento collettivo. L'ondata di affetto e vicinanza che per settimane ha invaso - con fiori, biglietti, peluche - il piccolo comune in provincia di Venezia fin dall'11 novembre del 2023 non si arresta e sono oltre 3.000 le lettere cartacee ricapitate da allora nella villetta di via Leonardo da Vinci, dove vivono papà Ginoe i figli Elena e Davide.