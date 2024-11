Lanazione.it - C’è Vanity Fair in omaggio con La Nazione

Ancora un regalo speciale con La. Si rinnova martedì l’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno inin edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel nuovo numero riflettori su Edoardo Leo, che sta girando l’Italia per raccontare il nono film da regista, "Non sono quello che sono" (al cinema dal 14 novembre), l’Otello di Shakespeare tradotto in romanesco e ambientato ai nostri giorni, uno squarcio sul tema dei femminicidi. Cinquantadue anni, venti di "gavetta" (dice lui) e gli ultimi dieci in accelerazione costante. E poi l’impegno nel direttivo di "Una Nessuna Centomila", la fondazione contro la violenza sulle donne, e nel sindacato Unita, affinché i lavoratori dello spettacolo abbiano condizioni eque.