Napolitoday.it - Carceri e contrasto alla povertà educativa minorile: presentazione del progetto “Chiavi di Libertà”

Leggi l'articolo completo su Napolitoday.it

Il 12 novembre 2024, dalle ore 10 alle ore 12, presso l’istituto Salesiano E. Minichini in via Don Bosco 8, sarà presentato ildi”, che si inserisce nella visione programmatica del bando “Liberi per Crescere” promosso dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”.Il