Teleclubitalia.it - Campania, bocciata mozione di sfiducia a De Luca: lui legge libro in aula

Leggi l'articolo completo su Teleclubitalia.it

Il centrodestra tenta la spallata al presidente Vincenzo Depresentando in Consiglio regionale ladi, discussa oggi in. La mossa dell’opposizione arriva dopo il “no” espresso dalla segreteria nazionale del Partito Democratico alla possibilità di un terzo mandato per Dedia De: lui.L'articolodia De: luiinTeleclubitalia.