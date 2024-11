Teleclubitalia.it - Calvizzano, il tiktoker Pasquale Manna ancora nei guai: contestato nuovo abuso edilizio

Leggi l'articolo completo su Teleclubitalia.it

Finisce dineiil notodi Qualiano,. Come anticipa Terranostra News, dopo la vicenda dei mesi scorsi, quando i Carabinieri della locale stazione avevano sequestrato l’autosalone per le mancate autorizzazioni, l’imprenditore aveva trasferito il suo deposito auto a, in via Del Melo., ilnei .L'articolo, ilneiTeleclubitalia.