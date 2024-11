Oasport.it - Calcio, Manuel Locatelli convocato in Nazionale: Ricci lascia il ritiro per problemi fisici

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Cambia un membro fra i 23 convocati di Luciano Spalletti per la doppia sfida di Nations League contro Belgio e Francia: come annunciato oggi in conferenza stampa dal commissario tecnico, hato ilSamuele, centrocampista del Torino, per una distorsione alla caviglia accusata durante il derby contro la Juventus di sabato sera.Al suo posto è stato, centrocampista della Juventus. Queste le parole di Spalletti a riguardo: “Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo, abbiamo iniziato questo rapporto con le società e se un giocatore rischia di farsi male non lo portiamo”.Prosegue su: “Non l’ho portato all’Europeo criticando che gli mancavano alcune cose. Ora gliele vedo fare e lo riporto, non ho nulla contro. Come mediani lui e Rovella stanno facendo benissimo, facciamoli giocare e cerchiamo di essere fiduciosi“.