Latinatoday.it - Cade durante l’arrampicata, scalatore soccorso ed elitrasportato in ospedale

Leggi l'articolo completo su Latinatoday.it

Incidente in montagna per unodi 35 anniieri, domenica 10 novembre, nella zona di Gaeta. L’uomo si è infortunato sul Monte Moneta dopo essere scivolatoun’arrampicata. Per i soccorsi è stata attivata una vera e propria task force; sul posto sono infatti intervenuti i.