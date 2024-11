Anteprima24.it - Cade dal terzo piano di uno stabile in costruzione: muore sul colpo operaio 43enne

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’ora fa circa i carabinieri della stazione di Afragola sono intervenuti in via Roma 29/31 per un incidente sul lavoro. Unitaliano di 43 anni sarebbe precipitato daldi unoin, morendo sul. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.L'articolodaldi unoinsulproviene da Anteprima24.it.