Bresciatoday.it - Brescia: visita guidata al museo Mille Miglia

Leggi l'articolo completo su Bresciatoday.it

, che Enzo Ferrari definì “La corsa più bella del mondo” e il suo fascino sono noti a tutti ma pochi conoscono, anche tra ini, il motivo della sua origine e come è cambiata dai primi anni ad oggi. Ora la conosciamo come una gara di regolarità, in origine però era tutta.