Ilgiornaleditalia.it - Boston batte Milwaukee, stop Phoenix, Curry affonda i Thunder

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Per Fontecchio 5 punti nella sconfitta di Detroit contro Houston NEW YORK (STATI UNITI) - La legge dei campioni. Prova di forza per, che rimonta(113-107) trascinata da un Jayson Tatum da 31 punti, 12 rimbalzi e 6 assist e rimane sulla scia dell'imbattuta Cleveland mentre per i Buck