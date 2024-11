Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale, a Milano corsa di Leonardo

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Le Borse europee e i future su Wall Street confermano l'andamento positivo con la vittoria di Donald Trump, nellaalla presidenza degli Stati Uniti,che continua a stimolare il mercato. A dispetto di una sessione in Asia poco mossa con il listini cinesi che hanno recuperato solo nell'ultima parte di seduta, l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre un punto percentuale con la spinta degli industriali. Prosegue poi il rally del Bitcoin che continua ad inanellare record e supera gli 81mila dollari. Tra le singole Piazze Francoforte guadagna l'1,25% mentre la Germania prova a superare la crisi politica. Bene anche Parigi (+1,3%).segna un +0,77% consempre in evidenza (+4,3%) con Bernstein e Mediobanca che alzano il prezzo obiettivo. Madridinvece dello 0,84%, così come Londra.