Borsa | Asia positiva con la Cina Europa verso rialzo

Borse die Pacifico in tenuta, dopo un avvio difficile per le Piazze cinesi in scia al maxi programma di aiuto ai governi locali carichi di debiti e ai timori crescenti di deflazione. Alla fine Shanghai ha chiuso indello 0,51%, e Shenzhen di un più sostenuto +1,86%. Poco mossa Tokyo (+0,08%) in attesa del ballottaggio alla Camera Bassa del Parlamento, che designerà il nome del nuovo capo dell'esecutivo. Tra gli altri listini Seul ha lasciato l'1,15% e Sydney lo 0,35%. Le Borse europee sono attese in positivo e anche i future su Wall Street sono con il segno più. Negli Usa è giorno di festa per il 'Remember day' con i mercati obbligazionari chiusi. L'attenzione si posta a domani con l'inflazione armonizzata della Germania e l'indice Zew. Dal Regno Uniti sono previsti i dati sul mercato del lavoro, mentre negli Usa sarà in arrivo l'indice sul livello di fiducia delle piccole imprese.