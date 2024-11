Lapresse.it - Bologna, protesta di Potere al Popolo contro il governo

“Meloni-Salvini-Lepore-Piantedosi. Fermiamo la filiera della repressione!”. Con questo striscione i rappresentanti dialhanno “accolto” al Pilastro, zona periferica della città di, i leader del centrodestra, giunti in Emilia-Romagna per il comizio finale in vista delle Regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, esprimendo il proprio dissenso nei confronti del. “L’esecutivo spinge sulle spese militari, sottraendo fondi alla spesa pubblica. Unche risponde ai problemi sociali e ambientali con le denunce, i manganelli e la repressione” dice Federico Serra, candidato alla presidenza per la lista pace ambiente e libertà (appoggiato daal, sinistra radicale.)