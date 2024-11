Salernotoday.it - Blitz dei carabinieri in Costa d'Amalfi: chiusa una casa vacanza

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

L’attività di unaè stata sospesa, negli ultimi giorni, a Positano, in Costieratana in quanto non rispettava i requisiti di agibilità e igienico-sanitari. Il sopralluogoI controlli – riporta Il Mattino – sono stati svolti daidiall’interno di una.