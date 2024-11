Quotidiano.net - Bitcoin in continua ascesa, sale sopra gli 82mila dollari

in. La criptovalutaora asegnando così l'ennesimo record sulla spinta dell'appoggio esplicito del prossimo presidente Usa Trump. La corsa delsi inserisce nel generale aumento di tutto il comparto delle cripto che Trump ora supporta dopo averlo definito una truffa in passato e dal quale è stato generosamente finanziato durante la campagna elettorale. Un cambio di passo che potrebbe portare a una legislazione più favorevole negli Stati Uniti e a uno sguardo più benevolo da parte della Sec, intervenuta più volte dopo diversi fallimenti e truffe da parte di operatori. Sul mercato ora, come segnala Bloomberg, molti investitori istituzionali stano rientrando nel comparto. Lo strumento finanziario Etf, da 35 miliardi, di Blackrock che replica l'andamento deiha ricevuto nei giorni scorsi un flusso netto di 1,4 miliardi, un volume mai visto.