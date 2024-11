Biogem lezioni agli studenti irpini sul genoma umano e sulla next generation sequency

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

offre un ciclo dialle scuole irpine. I corsi, rientranti nell’ambito del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), si svolgeranno nell’Aula Magna “Emanuele” dell’Istituto arianese e/o in videoconferenza e saranno rivolti ad alunni di cinque istituti superiori(Liceo Classico – Scientifico ‘Pietro Paolo Parzanese’ e Istituto d’Istruzione Superiore ‘Giuseppe De Gruttola’, entrambi di Ariano Irpino; Iis Vanvitelli Lioni – Liceo Scientifico di Caposele; Liceo Scientifico ed Istituto Agrario di Cervinara; Istituto Omnicomprensivo Statale ‘Francesco De Sanctis’ di Lacedonia).Il ciclo di, coordinato dal responsabile dell’area di ricerca di Bioetica di, Michele Farisco, si articolerà in 5 giornate, per complessive 15 ore. In apertura e chiusura del calendario saranno protagoniste le ricercatrici Marianna Scrima e Maria Roberta De Iesu, che forti della loro collaudata esperienza nel laboratorio di Oncologia Molecolare e di Precisione di, parleranno delvenerdì 15 novembre, e die lettura del codice genetico venerdì 13 dicembre.