Periodicodaily.com - Biden esorterà Trump a non abbandonare l’Ucraina

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha detto che il presidentea non. Sullivan:a nonIl consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato in un’intervista alla CBS News che nel loro incontro di mercoledì .