Benevento, Pd: "A che punto siamo con la chiusura del dissesto?"

Tempo di lettura: < 1 minuto“A checon ladel?”. È la domanda che si pone il Capogruppo del PD Floriana Fioretti (prima firmataria) insieme ai consiglieri comunali De Longis, De Lorenzo, Farese e Varricchio. E proprio per aver risposte certe a questa domanda hanno interrogato l’assessore al Bilancio Serluca, a distanza di un anno dalla richiesta di consiglio comunale sul medesimo argomento. “Ci sono creditori, professionisti, imprese, cittadini che attendono da anni di ricevere quanto dovuto in una condizione già estremamente complicata per l’economia cittadina e costretti a subire una pressione fiscale ai massimi livelli” scrivono in una nota.“È importante sapere dunque quante delle 2004 istanze di ammissione alla massa passiva (di cui 1750 relativi ai creditori ordinari, 209 relativi ai creditori privilegiati e 45 relativi ai fondi vincolati) siano state evase.