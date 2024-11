Livornotoday.it - Basket A2 | Libertas Livorno a picco ad Avellino, Andreazza: "Molli e disattenti, non abbiamo opposto resistenza"

Leggi l'articolo completo su Livornotoday.it

Difficile per coach Marcotrovare le parole giuste a pochi minuti dal pesante ko rimediato dallasul parquet di. Uno stop, il secondo consecutivo, che arriva in una serata dove di fatto il roster amaranto non è mai stato in partita. È finita 84-68 "ma se ne avessimo.