Barilla e Mulino Bianco con Cri donano 25.000 confezioni prodotti a famiglie in difficoltà

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Istat (anno 2023), nel nostro Paese sono circa 5,7 milioni gli italiani che vivono in condizione di povertà assoluta. Per leche devono fare i conti con un livello di spesa insufficiente a garantirsi uno standard di vita accettabile, anche un piccolo gesto come mangiare un biscotto .